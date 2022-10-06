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Konfrans Liqası: Türkiyə klubları bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək

Konfrans Liqası: Türkiyə klubları bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək Bu gün UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək.
Futbol
6 Oktyabr , 2022 08:00
Konfrans Liqası: Türkiyə klubları bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək

Bu gün UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, A, B, C, D, E, F, G və H qruplarında ümumilikdə 16 oyun baş tutacaq.

Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Sivasspor" Kosovonun "Balkani" komandasını qəbul edəcək. "Başakşehir" isə Latviyada RFŞ klubunun qonağı olacaq.

UEFA Konfrans Liqası

Qrup mərhələsi, III tur

6 oktyabr

A qrupu

23:00. "Harts" (Şotlandiya) - "Fiorentina" (İtaliya)

23:00. RFŞ (Latviya) - "Başakşehir" (Türkiyə)

Xal durumu: "Başakşehir" - 6, "Harts" - 3, RFŞ - 1, "Fiorentina" - 1

B qrupu

23:00. "Anderlext" (Belçika) - "Vest Hem" (İngiltərə)

23:00. "Silkeborq" (Danimarka) - "Styaua" (Rumıniya)

Xal durumu: "Vest Hem" - 6, "Anderlext" - 4, "Styaua" - 1, "Silkeborq" - 0

C qrupu

20:45. "Lex" (Polşa) - "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail)

23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)

Xal durumu: "Vilyarreal" - 6, "Lex" - 3, "Hapoel" - 1, "Austriya" - 1

D qrupu

20:45. "Slovaçko" (Çexiya) - "Nitsa" (Fransa)

23:00. "Köln" (Almaniya) - "Partizan" (Serbiya)

Xal durumu: "Köln" - 4, "Partizan" - 2, "Slovaçko" - 2, "Nitsa" - 1

E qrupu

20:45. "Dnepr-1" (Ukrayna) - "Vaduts" (Lixtenşteyn)

23:00. "AZ Alkmaar" (Niderland) - "Apollon" (Limassol, Kipr)

Xal durumu: "AZ Alkmaar" - 6, "Dnipro" - 3, "Apollon" - 1, "Vaduts" - 1

F qrupu

20:45. "Molde" (Norveç) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)

23:00. "Gent" (Belçika) - "Yurqorden" (İsveç)

Xal durumu: "Yurqorden" - 4, "Gent" - 4, "Molde" - 1, "Şemrok Rovers" 1

G qrupu

20:45. "Sivasspor" (Türkiyə) - "Balkani" (Kosovo)

23:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - ÇFR (Rumıniya)

Xal durumu: "Slaviya" - 4, "Sivasspor" - 4, ÇFR - 1, "Balkani" - 1

H qrupu

20:45. "Pünik" (Ermənistan) - "Jalgiris" (Litva)

23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya

Xal durumu: "Bazel" - 6, "Pünik" - 3, "Jalgiris" - 1, "Slovan" - 1

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