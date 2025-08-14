Haqqımızda

Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün cavab oyunlarına çıxacaqlar

Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün cavab oyunlarına çıxacaqlar "Sabah" və "Araz-Naxçıvan" komandaları UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində cavab oyunlarına bu gün çıxacaqlar.
Futbol
14 avqust 2025 09:01
Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün cavab oyunlarına çıxacaqlar

"Sabah" və "Araz-Naxçıvan" komandaları UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində bu gün cavab oyunlarına çıxacaqlar.

"Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi Bakıda Bolqarıstanın "Levski" (Sofiya) kollektivini qəbul edəcək.

Qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi ukraynalı Mikola Balakin olacaq. "Bayquşlar" səfərdəki ilk matçda bir cavabsız qolla məğlub olub. Cütün qalibi pley-offda AZ (Niderland) - "Vaduts" (Lixtenşteyn) duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək.

"Araz-Naxçıvan" isə Kiprdə "Omoniya"nın qonağı olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Qarşılaşmanı danimarkalı FIFA referisi Yakob Kehlet idarə edəcək. Naxçıvan klubu Bakıdakı ilk görüşdə 0:4 hesabı ilə uduzub. Mərhələ adlayan komanda Avropa Liqasında mübarizə aparan PAOK (Yunanıstan) - "Volfsberqer" (Avstriya) cütünün məğlubu ilə qarşılaşacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Азербайджанские клубы сегодня проведут ответные матчи в Лиге конференций

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Luis Enrike UEFA Superkubokunu iki fərqli komanda ilə qazanan beşinci mütəxəssis olub
Luis Enrike UEFA Superkubokunu iki fərqli komanda ilə qazanan beşinci mütəxəssis olub
14 avqust 2025 09:23
PSJ tarixində ilk dəfə UEFA Superkubokunun qalibi olub
PSJ tarixində ilk dəfə UEFA Superkubokunun qalibi olub
14 avqust 2025 01:14
Frank De Blekere Premyer Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə görüşüb
FotoFrank De Blekere Premyer Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə görüşüb
13 avqust 2025 21:43
Şamaxı heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
"Şamaxı" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
13 avqust 2025 21:27
Araz-Naxçıvanın futbolçusu: İnanıram ki, komandamız sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”
"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu: "İnanıram ki, komandamız sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”
13 avqust 2025 20:29
Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Omoniya səfərində yaxşı nəticə qazanmaq üçün çalışacağıq
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Omoniya" səfərində yaxşı nəticə qazanmaq üçün çalışacağıq"
13 avqust 2025 20:19
Turan Tovuz futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb
"Turan Tovuz" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb
13 avqust 2025 20:01
Bolqarıstan klubunun futbolçusu: Sabahkı matça tam hazırıq
Bolqarıstan klubunun futbolçusu: "Sabahkı matça tam hazırıq"
13 avqust 2025 19:09
Levskinin baş məşqçisi: Sabahla cavab matçında uğurlu seriyanı davam etdirmək istəyirik
"Levski"nin baş məşqçisi: "Sabah"la cavab matçında uğurlu seriyanı davam etdirmək istəyirik"
13 avqust 2025 19:04
“Neftçi” 2025/2026 mövsümünün startından əvvəl növbəti məşqini keçirib
Foto“Neftçi” 2025/2026 mövsümünün startından əvvəl növbəti məşqini keçirib
13 avqust 2025 18:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi