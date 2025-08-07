Haqqımızda

"Kəpəz"in yeni mövsümdən ev oyunlarını Qəbələdə keçirəcəyi dəqiqləşib Misli Premyer Liqasının 2025/2026-cı illər mövsümündə komandamız ilk ev oyunlarını Qəbələdə keçirəcək. Gəncə şəhər stadionunun inşasının davam etməsi səbəbindən "sarı-göylər" doğma şəhərdən kənarda oynamalı olacaqlar.
Futbol
7 avqust 2025 18:40
Gəncə şəhər stadionu matçların keçirilməsi üçün tam hazır vəziyyətə gətirildikdən sonra "Kəpəz" rəqiblərini Nizami yurdunda qəbul edəcək.

Əvəzedici komanda isə ötən mövsümlərdə olduğu kimi klubun Məşq Mərkəzindəki ehtiyat meydanda oynayacaq.

