    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Kəpəz Azərbaycan Kubokunda 200-cü qolunu vurub

    "Kəpəz" Azərbaycan Kubokunda 200-cü qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün II təsnifat mərhələsində baş verib.

    "Ağstafa Gəncləri" ilə ev oyununda 6:1 hesabı ilə qalib gələn Gəncə təmsilçisinin 4-cü qolu yubiley xarakteri daşıyıb. "Kəpəz"in kubokdakı 200-cü qoluna Elcan Əbilov imza atıb.

    Qərb təmsilçisi 111-ci matçında qol sayını 202-yə yüksəldib. Bu göstəricidə yalnız "Qarabağ"la "Neftçi"dən geri qalan "Kəpəz" evdə 117, səfərdə 78, neytral meydanlarda 7 dəfə fərqlənib.

    Qeyd edək ki, Gəncə komandasının kubokda ilk qolu 1993 mövsümünə təsadüf edib. "Kəpəz" 1/32 finalın ilk oyununda səfərdə "Nicat"la heç-heçə oynayıb – 2:2.

    Azərbaycan Kuboku "Kəpəz" klubu yubiley qolu “Sumqayıt” 2 futbolçusu Elcan Əbilov

