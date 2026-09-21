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    "Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 150-ci heç-heçəsini edib

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:35
    Kəpəz Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 150-ci heç-heçəsini edib

    "Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 150-ci heç-heçəsini edib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının VI turunun "Sumqayıt"la görüşünə təsadüf edib – 1:1.

    Gəncə klubu 720-ci qarşılaşmada "150"yə çatıb. Qərb təmsilçisi turnirin tarixində 150 və daha çox sülhə imza atan 5-ci komandadır.

    "Kəpəz"in ilk heç-heçəsi 1992-ci il mayın 18-də qeydə alınıb. Bərdənin "Pambıqçı" klubu ilə səfər görüşü qolsuz başa çatıb.

    Kəpəz FK Misli Premyer Liqası

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