Kamran Quliyev: "Daha çox oynamaq üçün "Sumqayıt"dan ayrıldım"
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 13:04
"Sumqayıt"ın sabiq futbolçusu Kamran Quliyev daha çox oynamaq üçün komandadan ayrılıb.
Bu barədə "Report"a açıqlamasında futbolçu özü deyib.
O, komandada çox az şans qazandığını söyləyib:
"Sumqayıt"dan ayrılmağımın səbəbi daha çox oynamaq istəyimdir. Çünki son iki ili demək olar ehtiyat oyunçular skamyasında keçirmişəm. Oynamadıqca özünəinam azalır, statistikada, oyun sayında geri qalırsan. Ona görə də oynaya biləcəyim komandaya getmək istədim. Menecerim təklif etdi və qarşılıqlı razılıq əsasında müqaviləyə xitam verdik. Son oyunlarda çox az şans qazanırdım".
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" Kamran Quliyevlə ötən gün yolları ayırıb. Hücumçunun müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
