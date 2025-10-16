İtaliya Kubokunun qalibi qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 17:12
İtaliyanın "Bolonya" klubu qapıçısı Lukaş Skorupski ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisi məlumat yayıb.
34 yaşlı polşalı qolkiperin yeni sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildən "Bolonya"da çıxış edən Lukaş Skorupski ötən mövsüm komanda ilə İtaliya Kubokunun qalibi olub.
