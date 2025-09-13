İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 12:14
    İstanbul klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Türkiyənin "Başakşehir" futbol komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    Türkiyəli mütəxəssis Nuri Şahinlə prinsipial razılıq əldə edilib. 37 yaşlı baş məşqçi sentyabrın 15-də rəsmi müqavilə imzalayacaq.

    Qeyd edək ki, Nuri Şahin son olaraq Almaniyada Dortmund "Borussiya"sında işləyib.

    Nuri Şahin Başakşehir klubu yeni baş məşqçi Türkiyə

