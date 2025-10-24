İspaniyalı məşhur mütəxəssis Yunanıstan komandasının baş məşqçisi təyin edilib
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 12:56
Yunanıstanın "Panatinaikos" futbol komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
İspaniyalı məşhur mütəxəssis Rafael Benites bu posta təyin edilib.
Qeyd edək ki, o, son olaraq ölkəsində "Selta"da işləyib. 65 yaşlı mütəxəssis 2024-cü ilin martından işsiz idi.
