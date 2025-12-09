İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İngiltərə millisinin futbolçusu həbs edilib

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 14:01
    İngiltərə millisinin futbolçusu həbs edilib

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Əhli" klubunun və İngiltərə milli komandasının hücumçusu Ayvan Touni Londondakı barda bir nəfərin başına zərbə vurmaqda şübhəli bilinərək həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sun" qəzeti məlumat yayıb .

    Mənbənin sözlərinə görə, hadisə zərərçəkənin Touni ilə şəkil çəkdirmək üçün onun boynundan tutmasından sonra baş verib.

    Həmin şəxs daha sonra burnunun sınması ilə bağlı həkimə müraciət edib. Hadisədən sonra polis futbolçunu əlləri qandallı şəkildə bardan çıxarıb.

    Qeyd edək ki, 29 yaşlı Touni 2024-cü ilin avqustunda "Əl Əhli"yə keçib. O, daha əvvəl bir neçə İngiltərə klubunda, ən son isə "Brentford"da çıxış edib. Forvard İngiltərə millisində 7 oyun keçirib, bir qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

    Futbol Həbs Ayvan Touni "Əl-Əhli"

    Son xəbərlər

    14:47

    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    İnfrastruktur
    14:41

    Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    İKT
    14:41

    Elçin Əmirbəyov Brüsseldə mina problemi və regional nəqliyyat layihələri haqqında məlumat verib

    Xarici siyasət
    14:39

    Sabah Coratda 650 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:32
    Foto
    Video

    Zərdabda iki nəfərin öldüyü qəzada xəsarət alanların diaqnozları məlum olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    14:29

    İranlı qrossmeyster: "Vüqar Həşimov Memorialında top-şahmatçılar iştirak edir"

    Fərdi
    14:25

    Səfir: Kişineu və Bakı arasında münasibətlər siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    14:24

    "Birbank Star" – xərcləməyi rahatlaşdıran kredit kartı

    Maliyyə
    14:20

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi təyyarə qəzasını təsdiqləyib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti