Futbol
8 avqust 2025 10:59
İngiltərə klubu 21 yaşlı futbolçusuna 120 milyon avro qiymət təyin edib
Karlos Baleba

İngiltərənin "Brayton" klubu yarımmüdafiəçisi Karlos Balebanın transfer qiymətini 120 milyon avro təyin edib.

"Report"un ESPN-ə istinadən məlumatına görə, 21 yaşlı kamerunlu futbolçu Premeyer Liqanın digər təmsilçiləri "Mançester Yunayted" və "Mançester Siti"nin maraq dairəsindədir.

Yarımmüdafiəçinin isə ən azı növbəti mövsümün sonuna qədər "Brayton"da qalmaq istədiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, K.Baleba 2024/2025 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 40 matçda 4 qol və 2 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Onun "Brayton"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

"Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 40 milyon avro qiymətləndirir.

