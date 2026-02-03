"İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 17:50
"İmişli" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Premyer Liqa komandası 23 yaşlı portuqaliyalı hücumçu Dioqo Kardozu ilə müqavilə imzalayıb.
