"İmişli"nin əsas qapıçısı Andrey Sinenka zədələnib
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 16:44
"İmişli" klubunun əsas qapıçısı Andrey Sinenka zədələnib.
"Report"un məlumatına görə, Belarusdan olan qolkiper "Turan Tovuz"a qarşı keçirdikləri Misli Premyer Liqasının XXVI turunun oyununda sıradan çıxıb.
Onu 83-cü dəqiqədə Hüseynəli Quliyev əvəzləyib.
Xatırladaq ki, hazırda hesab bərabərdir - 1:1.
