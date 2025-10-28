"İmişli"nin baş məşqçisi: "Qaradağ Lökbatan" şübhəli penalti qərarından sonra hesabı açdı"
- 28 oktyabr, 2025
- 20:57
"Qaradağ Lökbatan" şübhəli penalti qərarından sonra hesabı açıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "İmişli"nin baş məşqçisi Xorxe Kaskilya Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsində qarşılaşdıqları "Qaradağ Lökbatan"la oyunundan sonra klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
O, qələbə qazandıqları görüşü şərh edib:
"Bu, əsl kubok oyunu idi. Komandamız matça yaxşı başladı və oyunun əvvələrində iki real qol vəziyyəti yaratdıq. Rəqib isə çox şübhəli penalti qərarından sonra hesabı açdı. Bu epizod komandada müəyyən gərginlik yaratdı və bir müddət təmkinimizi qorumaqda çətinlik çəkdik. Fasiləyə qədər hesabı bərabərləşdirməyə çalışsaq da, alınmadı. İkinci hissədə etdiyimiz dəyişikliklər oyuna yeni nəfəs gətirdi. Bir müddət sanki top rəqib qapısına daxil olmaq istəmirdi. Buna baxmayaraq, sona qədər mübarizə apardıq və qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazandıq".
Qeyd edək ki, "Qaradağ Lökbatan" - "İmişli" oyunu bölgə təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.