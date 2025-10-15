Harri Keyn Avropa millilərində ən çox qol vuran beş futbolçu arasına daxil olub
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 22:59
İngiltərə yığmasının hücumçusu Harri Keyn ötən gün DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununda Latviyanın qapısından 2 top keçirməklə Avropa millilərində ən çox qol vuran beş futbolçu arasına daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, o, millinin heyətində 110 matçda 76 qola çataraq Macarıstan yığmasında 68 oyunda 75 qol vuran Şandor Koçsisi qabaqlayıb.
Keyndən daha çox qol vuran futbolçular isə Ferens Puşkaş (84 qol), Robert Levandovski (87), Romelu Lukaku (89) və siyahıya başçılıq edən Kriştianu Ronaldudur (143 qol).
Son xəbərlər
23:07
Avropa Kuboku: "Neftçi" basketbol komandası ilk oyununda məğlub olubKomanda
22:59
Harri Keyn Avropa millilərində ən çox qol vuran beş futbolçu arasına daxil olubFutbol
22:49
IMF: 2025-ci ildə Ermənistanda inflyasiya 3,3 %-ə çatacaqRegion
22:21
HƏMAS daha iki girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:09
NATO-nun yeni təşəbbüsü ilə Ukraynanın 20 milyard dollara qədər hərbi yardıma ehtiyacı olacaqDigər ölkələr
21:58
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ikinci oyununda da uduzubKomanda
21:45
Ərdoğan: "Akkuyu" AES-də tezliklə elektrik enerjisi istehsalına başlanacaqRegion
21:45
Foto
Azərbaycanda ilk dəfə "Qarabağ Kuboku" - Milli Mətbəx İrsi Çempionatı təşkil olunubMədəniyyət siyasəti
21:25