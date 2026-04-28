İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Gürcüstanlı futbolçu Davit Volkov Azərbaycan Premyer Liqasında 60-cı qolunu vurub

    Futbol
    • 28 aprel, 2026
    • 10:31
    Gürcüstanlı futbolçu Davit Volkov Azərbaycan Premyer Liqasında 60-cı qolunu vurub

    Misli Premyer Liqasının XXIX turunun "Turan Tovuz"la səfər oyununda (1:1) vurulan qol Davit Volkov üçün əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, gürcüstanlı legioner turnirdə 60-cı dəfə fərqlənib.

    O, buna 198-ci oyununda nail olub. D.Volkov bu qolları üç komandanın heyətində vurub.

    Azərbaycan çempionatında 2018/2019 mövsümündə debüt edən futbolçu ölkəmizdəki ilk klubu "Qəbələ"də 7 (27 oyunda), "Sabah"da 16 (63 oyunda) qola sevinib. O, "Zirə"də 37 dəfə (108 oyunda) fərqlənib.

    Qeyd edək ki, Davit Volkov turnirin tarixində 60 və ya daha çox qol vuran 31-ci futbolçudur.

    Davit Volkov Zirə FK Misli Premyer Liqası

