Gürcüstanlı futbolçu Davit Volkov Azərbaycan Premyer Liqasında 60-cı qolunu vurub
Futbol
- 28 aprel, 2026
- 10:31
Misli Premyer Liqasının XXIX turunun "Turan Tovuz"la səfər oyununda (1:1) vurulan qol Davit Volkov üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, gürcüstanlı legioner turnirdə 60-cı dəfə fərqlənib.
O, buna 198-ci oyununda nail olub. D.Volkov bu qolları üç komandanın heyətində vurub.
Azərbaycan çempionatında 2018/2019 mövsümündə debüt edən futbolçu ölkəmizdəki ilk klubu "Qəbələ"də 7 (27 oyunda), "Sabah"da 16 (63 oyunda) qola sevinib. O, "Zirə"də 37 dəfə (108 oyunda) fərqlənib.
Qeyd edək ki, Davit Volkov turnirin tarixində 60 və ya daha çox qol vuran 31-ci futbolçudur.
