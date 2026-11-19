Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında mübarizə aparacaq komandalar dəqiqləşib
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 11:25
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Yeni mövsümdə futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında iştirak edəcək komandalar dəqiqləşib.
"Report"un məlumatına görə, turnirdə 10 komanda mübarizə aparacaq.
Bunlar "Araz-Naxçıvan", "Yasamal Bakı", "Rəvan", "Atidel Ordubad", "Şuşa", "Marafon", "Xankəndi", "Baku Fire", "Neftçi İK" və "İmişli" klublarıdır.
1-ci Liqada isə "Baku", "Ulduz", "İçərişəhər", "Star kargo", "Xan Lənkəran", "Timsport", "Baku Fire - 1", "Metropoliten", "Xəzər", "Neftçala" və "Finans" iştirak edəcək.
Xatırladaq ki, ötən mövsüm "Araz-Naxçıvan" ölkə çempionu olub.
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