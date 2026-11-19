PSJ Markinyosla yeni müqavilə imzalamaq istəyir
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 11:14
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Fransanın PSJ klubu futbolçusu və kapitanı Markinyosla sözləşmənin müddətini uzatmaq niyyətindədir.
"Report" "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, Paris klubu 32 yaşlı müdafiəçiyə 2029-cu ilədək nəzərdən tutulan yeni müqavilə təklif edib.
Hazırda tərəflər arasında danışıqlar aparılır.
Qeyd edək ki, Markinyos 2013-cü ildən PSJ-də çıxış edir. Onun klubla hazırkı sözləşməsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
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PSJ Markinyosla yeni müqavilə imzalamaq istəyirFutbol