Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda 16 komanda iştirak edəcək
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 10:43
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda 16 komanda iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından bildirilib.
1/8 final mərhələsindən strat götürəcək yarışda PFL, "Araz-Naxçıvan", "Neftçi" İK, "Baku Fire", "Şuşa", U-19, "Lənkəran", "Baku Fire-2", "STAR kargo", "Yeni Suraxanı", "Timsport", "Xan-Lənkəran", "Dəstə Ordubad", "Trabzon Azərbaycan", "Ulduz" və "Atletiko Baku" iştirak edəcəklər.
Hər mərhələ bir görüşdən ibarət olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun püşkatma mərasimi fevralın 3-də AFFA-nın inzibati binasında keçiriləcək.
