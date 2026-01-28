İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda 16 komanda iştirak edəcək

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:43
    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda 16 komanda iştirak edəcək

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda 16 komanda iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından bildirilib.

    1/8 final mərhələsindən strat götürəcək yarışda PFL, "Araz-Naxçıvan", "Neftçi" İK, "Baku Fire", "Şuşa", U-19, "Lənkəran", "Baku Fire-2", "STAR kargo", "Yeni Suraxanı", "Timsport", "Xan-Lənkəran", "Dəstə Ordubad", "Trabzon Azərbaycan", "Ulduz" və "Atletiko Baku" iştirak edəcəklər.

    Hər mərhələ bir görüşdən ibarət olacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun püşkatma mərasimi fevralın 3-də AFFA-nın inzibati binasında keçiriləcək.

