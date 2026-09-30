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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Futzal departamentinin meneceri Fərrux Hüseynzadə beynəlxalq oyuna təyinat alıb

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:56
    Futzal departamentinin meneceri Fərrux Hüseynzadə beynəlxalq oyuna təyinat alıb

    AFFA-nın Futzal departamentinin meneceri Fərrux Hüseynzadə beynəlxalq oyuna təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    O, DÇ-2028-in əsas mərhələsində keçiriləcək Qazaxıstan – Belarus oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Görüş oktyabrın 20-də, saat 19:00-da Astana şəhərindəki "Jakpe-Jek Hall"da baş tutacaq.

    Fərrux Hüseynzadə Futzal departamenti Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı)
    Azerbaijani futsal official appointed to Kazakhstan-Belarus match
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