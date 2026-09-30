Futzal departamentinin meneceri Fərrux Hüseynzadə beynəlxalq oyuna təyinat alıb
Futbol
- 30 sentyabr, 2026
- 09:56
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AFFA-nın Futzal departamentinin meneceri Fərrux Hüseynzadə beynəlxalq oyuna təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
O, DÇ-2028-in əsas mərhələsində keçiriləcək Qazaxıstan – Belarus oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Görüş oktyabrın 20-də, saat 19:00-da Astana şəhərindəki "Jakpe-Jek Hall"da baş tutacaq.
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