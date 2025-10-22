Futbol üzrə Çexiya millisinə müvəqqəti baş məşqçi təyin edilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    • 22 oktyabr, 2025
    • 19:18
    Çexiya Futbol Assosiasiyası milliyə müvəqqəti baş məşqçi təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma Yaroslav Kestlə tapşırılıb.

    Mütəxəssis Çexiya millisini noyabrın 13-də San Marino ilə yoxlama görüşünə və 4 gün sonra Cəbəllütariqlə keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununa hazırlayacaq.

    Komanda hazırda 13 xalla L qrupunda ikinci yerdədir.

    Qeyd edək ki, Yaroslav Kestl daha əvvəl Çexiya millisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışmış İvan Haşekin köməkçilərindən biri olub.

