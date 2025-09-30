İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi bu gün açıqlanacaq

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2025
    • 09:56
    Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi bu gün açıqlanacaq

    Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi bu gün açıqlanacaq.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, yığma Ayxan Abbasova tapşırılacaq.

    Qeyd edək ki, Ayxan Abbasov daha əvvəl Azərbaycan millisinin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna ilə heç-heçə (1:1) etdiyi matçda komandaya rəhbərlik edib.

    O, "Şamaxı" komandasının və U-21 yığmasının da baş məşqçisidir.

