Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi bu gün açıqlanacaq
Futbol
- 30 sentyabr, 2025
- 09:56
Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi bu gün açıqlanacaq.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, yığma Ayxan Abbasova tapşırılacaq.
Qeyd edək ki, Ayxan Abbasov daha əvvəl Azərbaycan millisinin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna ilə heç-heçə (1:1) etdiyi matçda komandaya rəhbərlik edib.
O, "Şamaxı" komandasının və U-21 yığmasının da baş məşqçisidir.
Son xəbərlər
10:30
Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edibBiznes
10:28
Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıbDigər ölkələr
10:28
İcraçı direktor: Media süni intellekdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdırMedia
10:26
"SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olarEnergetika
10:24
Foto
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
10:24
Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"Energetika
10:23
Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilərMedia
10:23
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edibFutbol
10:22