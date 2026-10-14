Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 17:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest İspaniyanın "Real" klubuna keçə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi "Tuluza"da çıxış edən 21 yaşlı futbolçu ilə maraqlanır.
"Kral klubu" oyunçu üçün rəsmi təklif göndərməyə hazırlaşır.
Qiyom Rest 2023-cü ildən "Tuluza"da çıxış edir. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir. Qapıçı Fransa yığmasının UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində Belçikanı 4:1 hesabı ilə məğlub etdiyi qarşılaşmada 90 dəqiqə meydanda olub.
Son xəbərlər
05:52
Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlibFutbol
05:21
İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
04:38
Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıbXarici siyasət
04:10
Foto
Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənibDigər ölkələr
03:48
Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndəribDigər ölkələr
03:12
Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəmDigər ölkələr
02:44
Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulubDigər ölkələr
02:06
Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərirDigər ölkələr
01:32
İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilibRegion