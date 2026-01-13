İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olub

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:35
    Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olub

    Fransa Kubokunun 1/16 final mərhələsində "Paris" komandası ilə oyun PSJ üçün antirekordlarla yadda qalıb.

    "Report"un məlumatına görə, hazırkı ölkə çempionu tarixində ilk dəfə paytaxt derbisində uduzub.

    Komandalar daha əvvəl üç dəfə üz-üzə gəliblər. PSJ Liqa 1-in XVII turunda rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib. Digər iki görüş isə 1978/1979 mövsümündə baş tutub. Həmin qarşılaşmalar heç-heçə başa çatıb - 1:1, 2:2.

    Bundan əlavə, Luis Enrike PSJ-də ilk dəfə baş məşqçi kimi Fransa Kubokunu qazana bilməyib.

    Qeyd edək ki, PSJ "Paris"ə 0:1 hesabı ilə uduzub.

    Fransa Kuboku PSJ antirekord Paris klubu

    Son xəbərlər

    09:46

    "Aşqar" elmi istehsalat birliyi kreditorlarına müraciət edib

    Biznes
    09:45
    Video

    Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş verib

    Hadisə
    09:45

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:41

    Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olub

    Region
    09:35

    Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olub

    Futbol
    09:25

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcək

    Komanda
    09:24

    Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    09:23

    Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar var

    Digər ölkələr
    09:19

    AAYDA gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti