Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olub
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 09:35
Fransa Kubokunun 1/16 final mərhələsində "Paris" komandası ilə oyun PSJ üçün antirekordlarla yadda qalıb.
"Report"un məlumatına görə, hazırkı ölkə çempionu tarixində ilk dəfə paytaxt derbisində uduzub.
Komandalar daha əvvəl üç dəfə üz-üzə gəliblər. PSJ Liqa 1-in XVII turunda rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib. Digər iki görüş isə 1978/1979 mövsümündə baş tutub. Həmin qarşılaşmalar heç-heçə başa çatıb - 1:1, 2:2.
Bundan əlavə, Luis Enrike PSJ-də ilk dəfə baş məşqçi kimi Fransa Kubokunu qazana bilməyib.
Qeyd edək ki, PSJ "Paris"ə 0:1 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
09:46
"Aşqar" elmi istehsalat birliyi kreditorlarına müraciət edibBiznes
09:45
Video
Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş veribHadisə
09:45
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
09:41
Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olubRegion
09:35
Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olubFutbol
09:25
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcəkKomanda
09:24
Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcəkDigər ölkələr
09:23
Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar varDigər ölkələr
09:19