Fransa Kubokunda bir matçda 44 penalti zərbəsi yerinə yetirilib
Futbol
- 01 dekabr, 2025
- 09:26
Fransa Kubokunda bir matçda qalibi müəyyənləşdirmək üçün 44 penalti zərbəsi yerinə yetirilib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu, turnirin 1/64 finalında "Stenvord" və "Betun" komandaları arasında keçirilən görüşdə reallaşıb.
Qarşılaşmanın əsas vaxtında qapılara qol vurulmayıb. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün ehtiyac duyulan penaltilər seriyasında isə komandalar ümumilikdə 44 zərbə vurublar. Zərbələrin cəmi 3-ü hədəfə düşməyib.
Nəticədə "Betun" komandası penaltilər seriyasında daha dəqiq olub - 21:20.
