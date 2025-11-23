İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaq

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 13:51
    "FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantino şəxsi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "2026-cı ilin mart və aprel aylarında beynəlxalq oyunlar pəncərəsi çərçivəsində "FIFA Series" turnirinin ilk genişmiqyaslı təşkilini təsdiqləməkdən məmnunam. 2024-cü ilin mart ayında keçirilmiş pilot turnirin uğuruna əsaslanaraq, bu layihə müxtəlif qitələrdən olan milli komandalara ənənəvi konfederasiya sərhədlərindən kənarda yarışmaq və əlaqə qurmaq üçün unikal platforma təqdim edir", - deyə o, bildirib.

    Qurum rəhbəri turnirin keçiriləcəyi digər ölkələrin də adlarını açıqlayıb:

    "Kişilər arasında "FIFA Series" turniri Avstraliya, Azərbaycan, İndoneziya, Qazaxıstan, Mavriki, Puerto-Riko, Ruanda və Özbəkistanda keçiriləcək. Qadınlar arasında "FIFA Series" isə debütünü Braziliya, Fil Dişi Sahili və Tailandda keçiriləcək oyunlarla edəcək. Bundan əlavə FIFA-nın digər üzv assosiasiyaları da ev sahibliyi etmək niyyətlərini açıqlayıblar".

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə "FIFA Series" turnirinə ev sahibliyi edən ölkələrdən biri də Azərbaycan olub.

