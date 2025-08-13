Avropanın ən yaxşı 30 məşqçisinin reytinqi açıqlanıb

Nüfuzlu ESPN idman nəşri Avropanın ən yaxşı 30 futbol məşqçisinin reytinqini təqdim edib. Siyahını tərtib edərkən müəlliflər aşağıdakı parametrlərə istinad ediblər: məşqçilik fərasəti, futbol üslubu, idarəetmə bacarığı, oyunçular və media ilə ünsiyyət, nailiyyətlərin tarixi və yeni ideyaları təəccübləndirmək və yaratmaq bacarığı. Hər bir məşqçi 100 ballıq sistemlə qiymətləndirilib. Eyni zamanda, portal komandalara bir ildən artıq rəhbərlik etməyən (Yurgen Klopp) və ya milli komandaları çalışdıran (Karlo Ançelotti, Luis de la Fuente, Didye Deşam və s.) məşqçiləri də nəzərə almayıb.
Birinci yeri müəlliflərin əməyini 100 baldan 86 balla qiymətləndirdiyi Fransa PSJ-sinin baş məşqçisi Luis Enrike tutub. İkinci yerdə “Liverpul”dan Arne Slot qərarlaşıb. Üçüncü yeri “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola tutur.
ESPN-in Avropa futbol menecerlərinin reytinqi belədir:
Luis Enrike (PSJ);
Arne Slot (“Liverpul”);
Pep Qvardiola (“Mançester Siti”);
Xabi Alonso (“Real Madrid”);
Hans-Diter Flik (“Barselona”);
Mikel Arteta (“Arsenal”);
Antonio Konte (“Napoli”);
Simone İnzagi (“İnter”);
Can Pyero Qasperini (“Roma”);
Ernesto Valverde (“Atletik Bilbao”);
Unai Emeri (“Aston Villa”);
Enzo Mareska (“Çelsi”);
Andoni İraola (“Bornmut”);
Oliver Qlasner (“Kristal Pelas”);
Eddi Hau (“Nyukasl Yunayted”);
Dieqo Simeone (“Atletiko Madrid”);
Tomas Frank (“Tottenhem Hotspur”);
Roberto De Zerbi (“Marsel”);
Vensent Kompani (“Bavariya”);
Massimiliano Alleqri (“Milan”);
Tiaqo Motta (klubsuz);
Angelos Postekoglu (klubsuz);
Brendan Rocers (“Seltik”);
Ruben Amorim (“Mançester Yunayted”);
Marko Silva (“Fulhem”);
Erik ten Haq (“Bayer”);
Fabian Hürseler (“Brayhton end Houv Albion”);
David Moyes (“Everton”);
Nunu Eşpirito Santu (“Nottingem Forest”);
Dino Toppmöller (“Ayntraxt Frankfurt”).