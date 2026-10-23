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    Bir sıra qanunların "Aqrar sahə haqqında" qanun layihəsinə uyğunlaşdırılması I oxunuşda qəbul olunub

    ASK
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:25
    Bir sıra qanunların Aqrar sahə haqqında qanun layihəsinə uyğunlaşdırılması I oxunuşda qəbul olunub

    Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında Mülki Məcəllədə, "Kredit ittifaqları haqqında", "Büdcə sistemi haqqında", "Fitosanitar nəzarəti haqqında" və "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi I oxunuşda qəbul olunub.

    "Report" xəbər verir ki, həmin qanunlar "Aqrar sahə haqqında" qanun layihəsinə uyğunlaşdırılıb.

    Dəyişikliklərə əsasən, qanunvericilikdə "kənd təsərrüfatı" ifadələrinin bir hissəsi "aqrar" anlayışı ilə əvəz olunur, aqrar kooperativlər və aqrar sahədə fəaliyyət göstərən ictimai birliklərlə bağlı müddəalar dəqiqləşdirilir.

    "Büdcə sistemi haqqında" Qanuna "aqrar subsidiya" anlayışı əlavə edilir. Aqrar subsidiya aqrar məhsul istehsalını stimullaşdırmaq və xərcləri qismən və ya tam kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsindən verilən, vergiyə cəlb edilməyən əvəzsiz maliyyə vəsaiti kimi müəyyənləşdirilir.

    "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Qanunda dövlət fitosanitar xidmətinə dair bir sıra müddəalar ləğv edilir və terminologiya bitki sağlamlığı üzrə xidmət göstərən fiziki və hüquqi şəxsləri əhatə edəcək şəkildə yenilənir. Qanunun müvafiq fəsli ləğv olunur, dövlət fitosanitar xidmətinin təşkili ilə bağlı bəzi normalar çıxarılır.

    "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Qanuna da çoxsaylı terminoloji dəyişikliklər edilir. Sənədin müxtəlif maddələrində "kənd təsərrüfatı" və "kənd təsərrüfatı məhsulları" ifadələri müvafiq olaraq "aqrar" və "aqrar məhsullar" anlayışları ilə əvəzlənir.

    Mülki Məcəllədə isə aqrar kooperativlər, aqrar məhsullar və aqrar sahədə fəaliyyət göstərən ictimai birliklərlə bağlı müddəalar yenilənir. Həmçinin bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində istehsal edilən xammal və malların məhsul anlayışına aid edilməməsi barədə norma yeni redaksiyada verilir.

    Milli Məclis Aqrar sahə haqqında qanun Qanun layihəsi
    44 filmi
    44 filmi

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