Anar Cəfərov: "Aqrar biznes festivallarında 300-dən çox işəgötürən iştirak edib"
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- 18 noyabr, 2026
- 11:24
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Bu günə qədər Azərbaycanda keçirilmiş aqrar biznes festivallarında 300-dən çox işəgötürən iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Anar Cəfərov Bakıda keçirilən "Peşə Təhsili Forumu 2026" tədbirində bildirib.
"Bu festivallar 5 ilə yaxındır bütün iqtisadi rayonlarda və bölgələrdə keçirilir. Elə bir peşə məktəbi, elə bir peşə liseyi yoxdur ki, bizimlə tərəfdaş olub o tədbirlərdə iştirak etməsin. Onlar öz məhsullarını və xidmətlərini əyani şəkildə nümayiş etdiriblər", - deyə o qeyd edib.
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