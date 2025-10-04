İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Erik ten Haq sabiq komandasında baş məşqçi postuna əsas namizəddir

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 14:22
    Erik ten Haq sabiq komandasında baş məşqçi postuna əsas namizəddir

    Erik ten Haq Niderlandın "Ayaks" klubunda baş məşqçi postuna əsas namizəddir.

    "Report" "Goal.com" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 55 yaşlı mütəxəssis Amsterdam təmsilçisində Con Heytinqanı əvəzləyə bilər.

    Erik ten Haq hazırda işsizdir. O, son olaraq Almaniyanın "Bayer 04" komandasında qısa müddət çalışıb.

    Qeyd edək kİ, niderlandlı mütəxəssis 2017-2022-ci illər aralığında "Ayaks"ın baş məşqçisi olub. Komanda onun rəhbərliyi altında üç dəfə ölkə çempionatında qızıl medallara sahib çıxıb.

    Erik ten Haq Ayaks klubu baş məşqçisi əsas namizəd

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti