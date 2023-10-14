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Ən prinsipial derbilər açıqlanıb: "Real" - "Barselona" oyunu üçüncüdür

Ən prinsipial derbilər açıqlanıb: "Real" - "Barselona" oyunu üçüncüdür "FourFourTwo" nəşri əsas futbol derbilərinin siyahısını dərc edib.
Futbol
14 Oktyabr , 2023 12:22
Ən prinsipial derbilər açıqlanıb: Real - Barselona oyunu üçüncüdür

"FourFourTwo" nəşri dünyanın ən prinsipial futbol derbilərinin siyahısını açıqlayıb.

"Report"un məlumatına görə, Argentinanın "Boka Xuniors" və "River Pleyt" komandaları arasındakı qarşılaşma bu baxımdan birincidir.

Şotlandiyadakı "Seltik" - "Reyncers" derbisi ikinci, İspaniyadakı "Real" - "Barselona" dueli üçüncü sırada qərarlaşıb.

Dünyanın ən prinsipial 10 derbisi:

1. "Boka Xuniors" - "River Pleyt" (Argentina)

2. "Seltik" - "Reyncers" (Şotlandiya)

3. "Real" - "Barselona" (İspaniya)

4. "Fənərbağça" - "Qalatasaray" (Türkiyə)

5. "Borussiya" (Dortmund) - "Şalke 04" (Almaniya)

6. "Mançester Yunayted" - "Liverpul" (İngiltərə)

7. "Roma" - "Latsio" (İtaliya)

8. "Əl-Əhli" - "Zəmələk" (Misir)

9. "Marsel" - PSJ (Fransa)

10. "Milan" - "İnter" (İtaliya)

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