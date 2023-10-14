Ən prinsipial derbilər açıqlanıb: "Real" - "Barselona" oyunu üçüncüdür

"FourFourTwo" nəşri dünyanın ən prinsipial futbol derbilərinin siyahısını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Argentinanın "Boka Xuniors" və "River Pleyt" komandaları arasındakı qarşılaşma bu baxımdan birincidir.
Şotlandiyadakı "Seltik" - "Reyncers" derbisi ikinci, İspaniyadakı "Real" - "Barselona" dueli üçüncü sırada qərarlaşıb.
Dünyanın ən prinsipial 10 derbisi:
1. "Boka Xuniors" - "River Pleyt" (Argentina)
2. "Seltik" - "Reyncers" (Şotlandiya)
3. "Real" - "Barselona" (İspaniya)
4. "Fənərbağça" - "Qalatasaray" (Türkiyə)
5. "Borussiya" (Dortmund) - "Şalke 04" (Almaniya)
6. "Mançester Yunayted" - "Liverpul" (İngiltərə)
7. "Roma" - "Latsio" (İtaliya)
8. "Əl-Əhli" - "Zəmələk" (Misir)
9. "Marsel" - PSJ (Fransa)
10. "Milan" - "İnter" (İtaliya)