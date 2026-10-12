Duşan Vlahoviç "Beşiktaş"da rekorda imza atıb
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 09:33
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"Beşiktaş"ın serbiyalı futbolçusu Duşan Vlahoviç debütündən sonra ardıcıl 4 matçda fərqlənməklə İstanbul klubunda XXI əsrin rekorduna imza atıb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, Türkiyə Süpeliqasında "Kocaelispor"la matçın 31-ci dəqiqəsində penaltini dəqiq yerinə yetirməklə bunu reallaşdırıb.
Qarşılaşma "Beşiktaş"ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qələbə sayəsində İstanbul təmsilçisi turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib.
Qeyd edək ki, serbiyalı mərkəz hücumçusu son 4 ili İtaliyanın "Yuventus" klubunda keçirib. Turin təmsilçisi vaxtilə onun transferinə 70 milyon avrodan çox xərc çəkib.
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