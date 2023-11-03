Dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı futbolçuları açıqlanıb - SİYAHI

“FourFourTwo” nəşri dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı futbolçularını açıqlayıb.
“Report” xəbər verir ki, siyahıda 33 oyunçu yer alıb.
Reytinqə Braziliya millisinin heyətində üçqat dünya çempionu olan Pele başçılıq edir. Son mundialın qalibi, argentinalı Lionel Messi ikinci yerdə qərarlaşır. Onun həmyerlisi Dieqo Maradona isə ilk “üçlüy”ü qapayır.
1. Pele (Braziliya)
2. Lionel Messi (Argentina)
3. Dieqo Maradona (Argentina)
4. Ronaldo (Braziliya)
5. Zinəddin Zidan (Fransa)
6. Frants Bekkenbauer (Almaniya)
7. Kilian Mbappe (Fransa)
8. Eysebio (Portuqaliya)
9. Miroslav Kloze (Almaniya)
10. Qarrinça (Braziliya)
11. Jairzinyo (Braziliya)
12. Yohan Kroyff (Niderland)
13. Just Fonten (Fransa)
14. Karlos Alberto Torres (Braziliya)
15. Fabio Kannavaro (İtaliya)
16. Lev Yaşin (SSRİ)
17. Bobbi Mur (İngiltərə)
18. Paolo Rossi (İtaliya)
19. Qerd Müller (Almaniya)
20. Xavi Ernandes (İspaniya)
21. Rivaldo (Braziliya)
22. Mişel Platini (Fransa)
23. Kafu (Braziliya)
24. Lotar Matteus (Almaniya)
25. Ferents Puşkaş (Macarıstan)
26. Tomas Müller (Almaniya)
27. Yurqen Klinsmann (Almaniya)
28. Qari Lineker (İngiltərə)
29. Dennis Berqkamp (Niderland)
30. Oliver Kan (Almaniya)
31. Ceff Herst (İngiltərə)
32. Roje Milla (Kamerun)
33. Teofilo Kubilyas (Peru)