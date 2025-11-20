İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 11:57
    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin püşkatma mərasimi bu gün keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir İsveçrənin Sürix şəhərində yerləşən FIFA-nın mənzil-qərargahında, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

    Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.

    Qruplarını ikinci sırada bitirən 16 komanda - Türkiyə, Slovakiya, Kosovo, Danimarka, Ukrayna, İrlandiya, Polşa, Bosniya və Herseqovina, İtaliya, Uels, Albaniya, Çexiya ilə yanaşı UEFA Millətlər Liqasından gələn Şimali İrlandiya, İsveç, Rumıniya və Şimali Makedoniya isə mundiala vəsiqə qazanamaq üçün pley-offda yarışacaqlar.

    Pley-off mərhələsinin yarımfinalları martın 26-da, finalları isə bir həftə sonra baş tutacaq. Yarımfinal və finallar bir oyundan ibarət olacaq. I və II səbətlərdə yer alan yığmalar ilk görüşləri öz meydanlarında keçirəcəklər. Final matçlarının ev sahibləri püşkatma ilə müəyyənləşəcək.

    Püşkatmadan öncə səbətlər aşağıdakı kimi bölünüb:

    I səbət: İtaliya, Danimarka, Türkiyə, Ukrayna

    II səbət: Polşa, Uels, Çexiya, Slovakiya

    III səbət: İrlandiya, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Kosovo

    IV səbət: İsveç, Rumıniya, Şimali Makedoniya, Şimali İrlandiya.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    DÇ-2026 Pley-off mərhələsi püşkatma

