DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə IX tura start verilir
- 13 noyabr, 2025
- 14:19
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində IX tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə D, F, I, K qruplarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.
Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda Fransa yığması doğma meydanda Ukraynanı qəbul edəcək.
İngiltərə millisi evdə Serbiya, İtaliya isə səfərdə Moldova ilə üz-üzə gələcək.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
13 noyabr
D qrupu
21:00. Azərbaycan - İslandiya
23:45. Fransa - Ukrayna
Xal durumu: Fransa - 10, Ukrayna - 7, İslandiya - 4, Azərbaycan - 1.
F qrupu
21:00. Ermənistan - Macarıstan
23:45. İrlandiya - Portuqaliya
Xal durumu: Portuqaliya - 10, Macarıstan - 5, İrlandiya - 4, Ermənistan - 3.
I qrupu
21:00. Norveç - Estoniya
23:45. Moldova - İtaliya
Xal durumu: Norveç - 18, İtaliya - 15, İsrail - 9, Estoniya - 4, Moldova - 1.
K qrupu
23:45. Andorra - Albaniya
23:45. İngiltərə - Serbiya
Xal durumu: İngiltərə - 18, Albaniya - 11, Serbiya - 10, Latviya - 5, Andorra - 1.