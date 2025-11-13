İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə IX tura start verilir

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:19
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində IX tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə D, F, I, K qruplarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda Fransa yığması doğma meydanda Ukraynanı qəbul edəcək.

    İngiltərə millisi evdə Serbiya, İtaliya isə səfərdə Moldova ilə üz-üzə gələcək.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    13 noyabr

    D qrupu

    21:00. Azərbaycan - İslandiya

    23:45. Fransa - Ukrayna

    Xal durumu: Fransa - 10, Ukrayna - 7, İslandiya - 4, Azərbaycan - 1.

    F qrupu

    21:00. Ermənistan - Macarıstan

    23:45. İrlandiya - Portuqaliya

    Xal durumu: Portuqaliya - 10, Macarıstan - 5, İrlandiya - 4, Ermənistan - 3.

    I qrupu

    21:00. Norveç - Estoniya

    23:45. Moldova - İtaliya

    Xal durumu: Norveç - 18, İtaliya - 15, İsrail - 9, Estoniya - 4, Moldova - 1.

    K qrupu

    23:45. Andorra - Albaniya

    23:45. İngiltərə - Serbiya

    Xal durumu: İngiltərə - 18, Albaniya - 11, Serbiya - 10, Latviya - 5, Andorra - 1.

    DÇ-2026 Azərbaycan millisi

