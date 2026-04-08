Darvin Nunyes "Yuventus"un transfer hədəfinə çevrilib
Futbol
- 08 aprel, 2026
- 17:21
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" klubunun futbolçusu Darvin Nunyes karyerasını yenidən Avropada davam etdirə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Yuventus" 26 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır.
Turin təmsilçisinin yayda uruqvaylı forvard üçün təklif göndərəcəyini gözləyir.
Xatırladaq ki, Nunyesin "Əl-Hilal"la 2028-ci ilin yayınadək müqaviləsi var. O, cari mövsüm 24 matçda 16 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Hücumçu daha əvvəl İngiltərədə "Liverpul"un formasını geyinib.
Son xəbərlər
19:16
Azərbaycan ABŞ-İsrail və İran müharibəsində sərgilədiyi mövqe ilə diplomatik balansı qorudu - RƏYAnalitika
19:13
Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşub: 7 ölü, 7 yaralı varRegion
19:05
Serbiyalı nazir: "Enerji resurslarının tədarükünün artırılmasına dair Azərbaycanla danışıqlar aparırıq"Energetika
19:03
Media: İsrailin Livana zərbələrindən sonra İran Hörmüz boğazını bağlayıbRegion
18:59
Dünya Bankı Azərbaycanda yaxın iki il üçün iqtisadi artım proqnozunu yüksəldibMaliyyə
18:58
Əraqçi və Bayramov regiondakı cari vəziyyəti müzakirə ediblərXarici siyasət
18:58
Ərdoğan və Tramp İranla əldə olunan atəşkəs razılaşmasını müzakirə edibRegion
18:55
Ukrayna və Azərbaycan XİN başçıları əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblərXarici siyasət
18:55
Foto