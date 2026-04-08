Livanda bugünkü hücumlar zamanı 89 nəfər ölüb, 800 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 08 aprel, 2026
- 19:50
Livanda bugünkü hücumlar nəticəsində 89 insan ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına istinadən bildirib.
"İsrailin Livan ərazisinə bugünkü zərbələri nəticəsində azı 89 nəfər ölüb, 800-dən çox insan yaralanıb", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
