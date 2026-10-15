Danimarka millisinin sabiq baş məşqçisi Bu Yuhansson vəfat edib
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 12:12
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Danimarka yığmasının sabiq baş məşqçisi Bu Yuhansson 84 yaşında vəfat edib.
"Report" "TV2" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə isveçli mütəxəssisin ailəsi məlumat yayıb.
B.Yuhansson 1996–2000-ci illərdə Danimarka millisinə rəhbərlik edib. Komanda onun rəhbərliyi altında 1998-ci ildə Fransada keçirilən dünya çempionatında 1/4 finala qədər irəliləyib və bu mərhələdə Braziliyaya 2:3 hesabı ilə uduzub. 2000-ci il Avropa çempionatında isə danimarkalılar qrup mərhələsinin hər üç matçında məğlub olaraq pley-offa yüksələ bilməyiblər.
Klub səviyyəsində B.Yuhansson İsveçin "Ester" komandası ilə iki dəfə ölkə çempionu olub. Mütəxəssis həmçinin "Silkeborq"la Danimarka çempionatının qalibi adını qazanıb.
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