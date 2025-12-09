İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Con Van Loen: "Azərbaycan klublarının akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına ehtiyac var"

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 15:03
    Con Van Loen: Azərbaycan klublarının akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına ehtiyac var

    Azərbaycanın futbol klublarında akademiyaların daha yaxşı təşkil edilməsinə və doğru insanların müvafiq vəzifələrdə olmasına ehtiyac var.

    Bu barədə "Qarabağ" Futbol Akademiyasının sabiq koordinatoru Con Van Loen "Report"a müsahibəsində bildirib.

    O, ölkə futbolunda aşağı yaş qruplarındakı komandalar barədə danışıb:

    "Azərbaycan futbolunda nəyin düz getmədiyini bilmirəm. Bəlkə də klub akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına və doğru insanların doğru vəzifələrdə olmasına ehtiyac var. Gənclərlə iş həm taktiki, həm də fiziki baxımdan onları stimullaşdırmaqdan və motivasiya verməkdən keçir".

    60 yaşlı mütəxəssis Azərbaycan futbolunu Gürcüstanla müqayisə edib:

    "Gürcüstanda da demək olar yaxşı akademiyalar yoxdur. Sadəcə, düşünürəm ki, Gürcüstanda bir çox uşaqlar uğur qazanmaq üçün nizam-intizama hər şeyi qurban verməyə hazırdır. Bəlkə Azərbaycanda da belədir, sadəcə, düzgün şəkildə yönləndirilmirlər".

    Con Van Loenin müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    Con Van Loen Azərbaycan futbolu Klub akademiyaları koordinator "Qarabağ" Futbol Akademiyası

    Son xəbərlər

    15:07

    Azərbaycan daha bir ölkədən meyvə ağacları tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:03

    Con Van Loen: "Azərbaycan klublarının akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına ehtiyac var"

    Futbol
    14:59

    XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    14:59

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla qaz sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edirik"

    Energetika
    14:58
    Foto

    Azərbaycanla Slovakiya arasında beş sənəd imzalanıb

    Digər
    14:57

    XİN: "Aİ-Ermənistan Tərəfdaşlığı üçün Strateji Gündəlik"də Azərbaycanı hədəf alan məsələlər qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    14:51

    Rəsmi Bakı: Aİ ilə Ermənistanın imzaladığı sənəd Azərbaycanla sülh gündəliyinə ziddir

    Xarici siyasət
    14:47

    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək

    İnfrastruktur
    14:41

    Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti