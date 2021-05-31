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Çempionlar Liqasında 2020-2021 mövsümünün simvolik yığması açıqlanıb

Çempionlar Liqasında 2020-2021 mövsümünün simvolik yığması açıqlanıb Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 2020-2021 mövsümünün simvolik yığması açıqlanıb.
Futbol
31 May , 2021 21:30
Çempionlar Liqasında 2020-2021 mövsümünün simvolik yığması açıqlanıb

Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 2020-2021 mövsümünün simvolik yığması açıqlanıb.

“Report”un UEFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, sıyahıya 23 oyunçunun adı salınıb.

Qapıçılar:

Tibo Kurtua (Real Madrid), Eduar Mendi (Çelsi), Ederson (Mançester Siti)

Müdafiəçilər:

Antonio Ryudiqer (Çelsi), Ben Çiliuell (Çelsi), Devid Alaba (Bavariya), Ruben Diaş (Mançester Siti ), Markinyos (PSJ), Sesar Aspilikueta (Çelsi).

Yarımmüdafiəçilər:

Lula Modriç (Real Madrid), Serjio Oliveyra (Portu), Fil Foden (Mançester Siti), Jorjinyo (Çelsi), Meyson Maunt (Çelsi), Kante (Çesli), Kevin De Brüyne (Mançester Siti), İlkay Gündoğan (Mançester Siti).

Hücumçular:

Robert Levandovski (Bavariya), Kərim Benzema (Real Madrid), Neymar (PSJ), Erling Holland (Borussiya Dortmund), Kilian Mbappe (PSJ), Lionel Messi (Barselona).

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