Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 2020-2021 mövsümünün simvolik yığması açıqlanıb.
“Report”un UEFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, sıyahıya 23 oyunçunun adı salınıb.
Qapıçılar:
Tibo Kurtua (Real Madrid), Eduar Mendi (Çelsi), Ederson (Mançester Siti)
Müdafiəçilər:
Antonio Ryudiqer (Çelsi), Ben Çiliuell (Çelsi), Devid Alaba (Bavariya), Ruben Diaş (Mançester Siti ), Markinyos (PSJ), Sesar Aspilikueta (Çelsi).
Yarımmüdafiəçilər:
Lula Modriç (Real Madrid), Serjio Oliveyra (Portu), Fil Foden (Mançester Siti), Jorjinyo (Çelsi), Meyson Maunt (Çelsi), Kante (Çesli), Kevin De Brüyne (Mançester Siti), İlkay Gündoğan (Mançester Siti).
Hücumçular:
Robert Levandovski (Bavariya), Kərim Benzema (Real Madrid), Neymar (PSJ), Erling Holland (Borussiya Dortmund), Kilian Mbappe (PSJ), Lionel Messi (Barselona).