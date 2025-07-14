“Çelsi” və “PSJ”nin futbolçuları arasında dava düşüb - VİDEO

Fransanın “Paris Sen-Jermen” futbol klubunun baş məşqçisi Luis Enrike Klublararası Dünya Çempionatının final oyunundan sonra “Çelsi”nin hücumçusu Joao Pedroya zərbə endirib.

Fransanın “Paris Sen-Jermen” futbol klubunun baş məşqçisi Luis Enrike Klublararası Dünya Çempionatının final oyunundan sonra “Çelsi”nin hücumçusu Joao Pedroya zərbə endirib.

“Report” xəbər verir ki, İst Ruterfordda (Nyu Cersi, ABŞ) keçirilən görüş “Çelsi”nin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb və futbolçulara kuboku ABŞ Prezidenti Donald Tramp təqdim edib.

Lakin Matçdan sonra Enrike futbolçuya yaxınlaşaraq əli ilə onun boynuna zərbə endirib. Bundan sonra hər iki komandanın futbolçuları arasında kiçik dava düşüb.