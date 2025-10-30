"Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 11:37
İngiltərənin "Çelsi" klubu yeni qapıçı transfer etmək istəyir.
"Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi təcrübəli qolkiperlə anlaşmaq niyyətindədir.
"Zadəganlar" iki əsas variantı nəzərdən keçirir. Premyer Liqa komandası İspaniya təmsilçisi "Barselona"dan Mark-Andre ter Ştegen və İtaliyanın "Milan" kollektivindən Mayk Menyanla maraqlanır.
Rəhbərlik bu iki qolkiperi hazırkı qapıçı Robert Sançesdən daha yaxşı hesab edir. İspaniyalı futbolçu 2023-cü ildən "Çelsi"nin əsas "çərçivə qoruyucusu"dur.
Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Ştegenin Kataloniya klubu ilə 2028-ci ilin yayınadək müqaviləsi var. Menyanın hazırkı sözləşməsi isə 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
11:45
Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edibMaliyyə
11:41
Foto
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
11:41
Video
Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıbQarabağ
11:38
Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkRegion
11:38
Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edibRegion
11:37
"Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyirFutbol
11:33
Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıbSağlamlıq
11:28
MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edibMedia
11:26