İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Futbol
    • 20 aprel, 2026
    • 17:21
    Çelsi Alexandro Qarnaço ilə yollarını ayırmağa hazırlaşır

    İngiltərənin "Çelsi" klubu Alexandro Qarnaço ilə yollarını ayırmağa hazırdır.

    "Report" "talkSPORT"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisinin rəhbərliyi 21 yaşlı cinah oyunçusunun performansından razı deyil.

    "Zadəganlar" argentinalı futbolçunun 40 milyon avroya alınmasının səhv qərar olduğunu da etiraf edir.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə "Mançester Yunayted"dən heyətə cəlb olunan Alexandro Qarnaçonun müqaviləsinin müddəti 2032-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm meydana çıxdığı 39 matçda 8 qolla yadda qalıb.

    Alexandro Qarnaço Çelsi FK Mançester Yunayted FK

