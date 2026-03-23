    Brunu Gimaraeş "Nyukasl"da qalmaq qərarına gəlib

    Futbol
    • 23 mart, 2026
    • 15:09
    Brunu Gimaraeş Nyukaslda qalmaq qərarına gəlib

    İngiltərənin "Nyukasl" klubunun futbolçusu Brunu Gimaraeş gələcək karyerası ilə bağlı qərarını verib.

    "Report" "Newcastle Chronicle"yə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi "Mançester Yunayted"in ciddi marağına baxmayaraq, hazırkı komandasını tərk etmək niyyətində deyil.

    Futbolçunu "sağsağanlar"ın düşərgəsindəki mövcud vəziyyət tam qane edir.

    Gimaraeşin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Hazırda transfer dəyəri 75 milyon avro qiymətləndirilən yarımmüdafiəçi komandasının əsas heyət üzvlərindən hesab olunur.

    Qeyd edək ki, təcrübəli oyunçu cari mövsümdə İngiltərə Premyer Liqasında keçirdiyi 23 qarşılaşmada 9 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Son xəbərlər

    15:22

    BƏƏ-nin HHM sistemləri bu gün 7 ballistik raket və 16 PUA-nı ələ keçirib

    Digər ölkələr
    15:21

    Azərbaycan nasos istehsalını 32 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    15:15

    Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Daxili siyasət
    15:13

    Abbas Əraqçi və Hakan Fidan Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    15:11

    Tramp İranın enerji infrastrukturuna zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    15:09

    Brunu Gimaraeş "Nyukasl"da qalmaq qərarına gəlib

    Futbol
    15:08

    Baş Qərargah: Primorskdakı neft terminalına və Başqırdıstandakı NEZ-ə zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    14:52
    Foto

    Fərqli inanclar, eyni həyat: cəmi bir azərbaycanlı ailənin yaşadığı Gürcüstanın çoxmillətli kəndindən REPORTAJ

    Region
    14:42

    Buça şəhərindəki partlayışlarda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti