Brahim Konate: "Zirə" avrokubokların əsas mərhələsində oynamağa qadirdir" - MÜSAHİBƏ
- 30 oktyabr, 2025
- 15:20
"Zirə"nin futbolçusu Brahim Konate "Report"a müsahibə verib. Fransalı yarımmüdafiəçi komandasının cari mövsümdəki çıxışından və hədəflərindən danışıb. O, "Zirə"nin gələcəkdə avrokubokların Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanacağına inandığını deyib.
- "Zirə" 9 turdan sonra 16 xalla üçüncü sırada qərarlaşıb. Komandanın çıxışını necə qiymətləndirirsiniz?
- Mövsümə yaxşı başladığımızı düşünürəm, iddialı komandayıq. Hər oyuna qalib gəlmək məqsədi ilə çıxırıq. Hədəfimiz oyunlardan maksimum nəticə ilə ayrılmaqdır. Bu formada davam etsək, mövsümü yüksək yerdə bitirə bilərik.
- IX turda "Sumqayıt" üzərində minimalhesablı qələbə qazandınız və qol sizin aktivinizə yazıldı. Bu görüşü barədə nə deyə bilərsiniz?
- Sözügedən qarşılaşmanın ilk hissəsində çox yaxşı oyun sərgilədik. Bunun nəticəsində ilk hissədə qol vurmağı bacardıq. Təəssüf ki, ikinci yarıda nəzarəti müəyyən qədər itirdik. Bir neçə qol epizodunu da boşa verdik. Matç zamanı qol vurmaq və onun sevincini yaşamaq çox xoş hissdir. Lakin əsas odur ki, çıxış etdiyin komanda qələbə qazansın.
- Ondan əvvəlki turda isə "Sabah"a üç cavabsız qolla uduzmuşdunuz. Bu məğlubiyyətin səbəbini nədə görürsünüz?
- Həmin matçda istədiyimiz oyunu göstərə bilmədik. Məğlubiyyətin konkret səbəbini demək çətindir. Bu cür nəticədən sonra həm fərdi, həm də komanda şəklində nəticə çıxarmalıyıq. Bu, inkişaf etmək və irəli getmək üçün vacibdir.
- "Zirə" bu mövsüm çempionatda və ölkə kubokunda hansı uğurları qazana bilər?
- Ən yaxşı nəticəni qazanmağa çalışırıq. Bunun üçün hər oyuna ayrıca fokuslanmaq lazımdır. Mövsümün sonunda harada olacağımızı görəcəyik. Amma hiss olunur ki, həm komanda, həm də məşqçilər heyəti çox motivasiyalı və iddialıdır. İnanırıq ki, əməyimizin bəhrəsini görəcəyik. Əmək, cəsarət və ambisiya olduqda hər şey mümkündür. Dediyim kimi, addım-addım irəliləyirik, hər oyunu ayrı hədəf kimi görürük.
- Siz əvvəllər "Şamaxı" klubunun heyətində oynamısınız. Azərbaycan çempionatının səviyyəsini ötən mövsümlə müqayisədə necə qiymətləndirirsiniz?
- Bildiyiniz kimi, bu mövsüm legioner limiti ləğv olunub. Hazırkı Premyer Liqa ötənilkinə nisbətən daha rəqabətli və çətindir. Düşünürəm ki, legioner limitinin ləğvi Azərbaycan futbolunun inkişafı baxımından çox müsbət haldır.
- "Qarabağ" hər il avrokubokların əsas mərhələsinə vəsiqə qazanır. Azərbaycanlı futbol azarkeşləri digər klublardan da bu uğuru gözləyirlər. "Zirə"də ən azı Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinə düşəcəyini gözləmək olar?
- "Zirə" Azərbaycan çempionatının ən sabit və güclü klublarından biridir. Son illərdə daim ilk "üçlük"də yer alması da bunun bariz nümunəsidir. Yaxın gələcəkdə "Zirə"nin avrokubokların əsas mərhələsində oynayacağına inanıram. Düşünürəm ki, komandamız buna qadirdir.