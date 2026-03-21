    "Borussiya" Emre Canla müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 21 mart, 2026
    • 16:23
    Borussiya Emre Canla müqavilənin müddətini uzadıb

    Almaniyanın "Borussiya" komandası yarımmüdafiəçisi Emre Canla müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    32 yaşlı Türkiyə əsilli futbolçu ilə yeni sözləşmə 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

    Emre Can 2020-ci ilin yanvar ayından bəri "Borussiya"da çıxış edir. Yarımmüdafiəçi 2025/2026 mövsümündə 16 oyun keçirib və 3 qol vurub.

    Qeyd edək ki, o, Bundesliqanın XXIV turunda "Bavariya" ilə matçda (2:3) sol dizindən ciddi zədə alıb.

