    Bolqarıstan futbolunun əfsanəsi Borislav Mixaylov vəfat edib

    Futbol
    • 31 mart, 2026
    • 14:38
    Bolqarıstan futbolunun əfsanəsi Borislav Mixaylov vəfat edib

    Bolqarıstan Futbol İttifaqının keçmiş prezidenti, həmçinin millinin sabiq qapıçısı Borislav Mixaylov 63 yaşında vəfat edib.

    "Report"un Bolqarıstan Milli Televiziyasına istinadən məlumatına görə, Mixaylov 2025-ci ilin noyabrında insult diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

    Borislav Mixaylov karyerası ərzində üçqat Bolqarıstan çempionu və ölkə kubokunun üçqat qalibi olub. O, 1983-1996-cı illərdə millinin şərəfini qoruyub. O, 102 matçla ölkə futbolu tarixində ən çox oyun keçirən ikinci futbolçu kimi yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, B.Mixaylov Bolqarıstan yığmasının yarımfinala qədər irəlilədiyi DÇ-1994-də komandanın əsas qapıçısı olub.

