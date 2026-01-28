"Beşiktaş" Rusiya klubunun futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 14:52
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu Rusiya təmsilçisi "Lokomotiv"də çıxış edən Sesar Montesi heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Championat" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qara qartallar" 28 yaşlı müdafiəçi üçün tezliklə Moskva komandasına təklif göndərəcək.
Qeyd edək ki, meksikalı oyunçu 2024-cü ildən "Lokomotiv"də çıxış edir. O, cari mövsüm 19 oyunda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:47
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3Futbol
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03