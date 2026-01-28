İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Beşiktaş" Rusiya klubunun futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    • 28 yanvar, 2026
    • 14:52
    Beşiktaş Rusiya klubunun futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu Rusiya təmsilçisi "Lokomotiv"də çıxış edən Sesar Montesi heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Championat" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qara qartallar" 28 yaşlı müdafiəçi üçün tezliklə Moskva komandasına təklif göndərəcək.

    Qeyd edək ki, meksikalı oyunçu 2024-cü ildən "Lokomotiv"də çıxış edir. O, cari mövsüm 19 oyunda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

