"Beşiktaş"ın baş məşqçisi əməliyyat olunub
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 13:17
"Beşiktaş"ın baş məşqçisi Sərgən Yalçın əməliyyat olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mütəxəssisin səhər saatlarında damar tıxanıqlığından uğurlu əməliyyat keçirdiyi bildirilib. Onun damarlarından birinə stend qoyulub. 53 yaşlı məşqçinin durumunun yaxşı olduğu bildirilib.
Qeyd edək ki, Sərgən Yalçın bu ilin yayından "Beşiktaş"a rəhbərlik edir.
