İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Beşiktaş"ın baş məşqçisi əməliyyat olunub

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:17
    Beşiktaşın baş məşqçisi əməliyyat olunub

    "Beşiktaş"ın baş məşqçisi Sərgən Yalçın əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mütəxəssisin səhər saatlarında damar tıxanıqlığından uğurlu əməliyyat keçirdiyi bildirilib. Onun damarlarından birinə stend qoyulub. 53 yaşlı məşqçinin durumunun yaxşı olduğu bildirilib.

    Qeyd edək ki, Sərgən Yalçın bu ilin yayından "Beşiktaş"a rəhbərlik edir.

    "Beşiktaş" əməliyyat Sergen Yalçın

    Son xəbərlər

    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    13:42

    Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindir

    Elm və təhsil
    13:39

    Azərbaycan ilə Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    13:37

    Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"

    İnfrastruktur
    13:33
    Foto

    Əhmədlidəki sürüşmə hadisəsindən sonra yamacda yeni çatlar aşkarlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti