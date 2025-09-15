İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda 3 xal qazanmağı hədəfləyirik"

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 16:54
    Benfikanın baş məşqçisi: Qarabağla matçda 3 xal qazanmağı hədəfləyirik

    "Benfika" "Qarabağ"la matçda 3 xal qazanmağı hədəfləyir. 

    "Report"un məlumatına görə, bunu Portuqaliyanın "Benfika" klubunun baş məşqçisi Brunu Laje mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turununun oyunundan əvvəl mətbuat konfransında fikirlərini bölüşüb:

    "Hücumda çox yaxşıyıq. Avropanın ən güclü komandalarından biriyik. Ötənilki çıxışlarımızı təkrarlamağı planlaşdırırıq. 3 xal qazanmağı hədəfləyirik. Azarkeşlər maraqlı qarşılaşmaya şahidlik edəcəklər. Yaxşı oynamalıyıq, Avropada uğurlu nəticələrə ümid edirik. Qarşıda çox matç var. Müdafiədən oyun qurmağa üstünlük verəcəyik".

    Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" oyunu sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. 

